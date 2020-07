Joanna Cole, bekend van de kinderboekenreeks The Magic School Bus, is 12 juli op 75-jarige leeftijd overleden. Haar woordvoerder maakt dit nieuws donderdag aan CNN bekend.

Waar de uit Iowa afkomstige Cole aan is overleden, is niet bekendgemaakt.

De auteur bracht het eerste deel in de beroemde educatieve kinderboekenreeks in 1986 uit. Ze maakte de serie in samenwerking met illustrator Bruce Degen. "Ik kan niet in woorden omschrijven wat zij voor mij betekende. Iedereen die haar kende, met haar werkte of van haar hield, weet hoe groot dit verlies is", zegt Degen.

In de reeks werden dertien boeken uitgebracht en nog tientallen verwante titels. Er werden meer dan 93 miljoen boeken verkocht die zijn gepubliceerd in dertien landen, waaronder Nederland.

Cole's boeken werden bekroond met tientallen prijzen en in 1994 werd er ook een animatieserie van gemaakt. Die was in meer dan honderd landen te zien. In 2017 werd er een nieuwe versie van de tekenfilm gemaakt door Netflix, waarin actrice Kate McKinnon de stem van het hoofdpersonage juf Frizzle verzorgde.