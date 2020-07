Het boek Wij slaven van Suriname van auteur en verzetsheld Anton de Kom (1898-1945) is 86 jaar na verschijning voor het eerst binnengekomen in De Bestseller 60, op plek dertig. De Kom werd in juni als eerste Surinamer opgenomen in de Canon van Nederland.

Saskia Noort voert de bestsellerlijst aan met de thriller Bonuskind. Rutger Bregman, met het historische boek De meeste mensen deugen en Kees Jansma met de biografie Sneijder over oud-voetballer Wesley Sneijder maken de top drie compleet.

De Kom publiceerde Wij slaven van Suriname in 1934 als een aanklacht tegen racisme en uitbuiting. In het boek werd de Surinaamse geschiedenis voor het eerst beschreven vanuit antikoloniaal gezichtspunt, door een afstammeling van slaafgemaakten.

De herijkingscommissie van de Canon van Nederland heeft voor de opname van De Kom gekozen omdat met zijn aanwezigheid in de Canon "de negatieve erfenis van racisme en kolonialisme" uitgebreid aan bod kan komen.

De Kom was in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. Hij stierf in april 1945 - vlak voor de bevrijding - op 47-jarige leeftijd in concentratiekamp Sandbostel. Producent Moving Dreams werkt momenteel aan een speelfilm over zijn leven.