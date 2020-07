Buddy Vedder en Vajèn van den Bosch gaat de hoofdrollen spelen in Murder Ballad, een bewerking van de gelijknamige Amerikaanse musical die in 2013 zijn première beleefde. De voorstelling is vanaf september te zien.

De twee hoofdrolspelers waren eerder samen te zien in de film First Kiss. Ook zijn er rollen voor Cystine Carreon en Jonathan Demoor.

Het verhaal draait om twintiger Sara (Van den Bosch), die de kalmere Michael ontmoet (Vedder) en met hem een gezin sticht. Als ze na jaren een jeugdliefde tegenkomt, vraagt ze zich af of ze de juiste keuzes in haar leven heeft gemaakt.

"Ik ben enorm trots dat wij in deze bijzondere tijden de krachten wisten te bundelen met alle betrokken partijen en het ons gelukt is om in no-time deze productie naar Nederland te halen", zegt producent Giovanni Sturkenboom.

"Het is een prachtige doorgecomponeerde musical met heerlijke, krachtige pop-rockmuziek."

Murder Ballad is vanaf 19 september 2020 te zien in verschillende Nederlandse theaters. De première vindt plaats op 12 oktober in De Goudse Schouwburg in Gouda.