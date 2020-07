Bij wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam verdwijnen vijftig banen door de coronacrisis. Dat meldt het museum woensdag in een persbericht.

Het museum meldt dat de uitbraak van COVID-19 een "grote impact" heeft gehad op het bedrijf. "Het ondernemende museum is voor bijna 80 procent afhankelijk van eigen inkomsten, waaronder van bezoekers en evenementen", aldus NEMO.

Met de nodige aanpassingen kon het museum vanaf 1 juni weer bezoekers toelaten. Het aantal bezoekers is in vergelijking met jaren hiervoor toch gehalveerd.

"Die halvering geldt ook voor de inkomsten waardoor we hard worden geraakt en forse bezuinigingen moeten doorvoeren. De ingreep die nu nodig is, is in het belang van de toekomst van het museum", aldus Michiel Buchel, de directeur van het wetenschapsmuseum.

NEMO is niet het eerste Amsterdamse bedrijf uit de cultuursector dat een reorganisatie aankondigt vanwege het coronavirus. Ook poppodium Paradiso en het Concertgebouw meldden dat zij moesten reorganiseren. Bij Paradiso verdwijnt zo'n 10 procent van de vaste contracten. Hoe de reorganisatie er bij het Concertgebouw precies uit gaat zien is nog niet bekend.