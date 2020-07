Het gestolen werk van Banksy dat in juni werd teruggevonden in een Italiaanse boerderij, is dinsdag overhandigd aan Frankrijk, meldt Le Figaro. De kunstenaar maakte het werk op een deur van de Bataclan, de concerthal waar in 2015 een terroristische aanslag plaatsvond.

Het werk werd overhandigd tijdens een ceremonie in het Palazzo Farnese in Rome, waar de Franse ambassade in Italië is gehuisvest. Wanneer het weer naar Frankrijk wordt gebracht, is nog niet bekendgemaakt.

Het kunstwerk, waarop een rouwende vrouw te zien is, werd een jaar geleden gestolen uit Bataclan. Banksy maakte het schilderij op de deur van een nooduitgang in de concerthal. De dieven zaagden het kunstwerk vorig jaar los en namen het vervolgens mee.

In juni werd het gestolen kunstwerk in een Italiaanse boerderij aangetroffen. Kort daarop werden er zes personen gearresteerd die worden verdacht van de diefstal. Twee personen worden verdacht van de daadwerkelijke diefstal en de vier andere arrestanten alleen van heling.