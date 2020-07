Michiel Romeyn gaat zijn autobiografie schrijven. Het boek zal onder meer gaan over zijn tijd als lid van Jiskefet en verschijnt in het najaar van 2021 bij Nieuw Amsterdam.

De 65-jarige Romeyn zal de autobiografie ook aangrijpen om te vertellen over zijn jeugd in Amsterdam en zijn tijd als kunstenaar in opleiding aan de Rietveld Academie.

Volgens de uitgever biedt de autobiografie niet alleen een inkijkje in het leven van de kunstenaar en acteur, maar zal er ook een tijdsbeeld van het Amsterdam van de jaren zeventig, tachtig en negentig geschetst worden.

Romeyn krijgt voor de totstandkoming van het boek hulp van Robert Lagendijk. Lagendijk schreef eerder boeken over de kinderserie Buurman en Buurman en over Poolreizigers.