Cabaretier en komiek Roué Verveer kreeg na de uitzending van Typisch Surinaams bij de NPO reacties van witte mensen die zijn show discriminerend vonden. Witte toeschouwers snappen de humor niet altijd, zegt hij dinsdag in Trouw.

"Die herkenning, die spiegel, dat vinden Surinamers leuk", aldus Verveer. Onze hele humor is gebaseerd op zelfspot."

Volgens Verveer begrijpen Nederlandse toeschouwers die humor niet altijd. "In Typisch Surinaams maakte ik grappen over alle bevolkingsgroepen in Suriname, creolen, Javanen, Hindoestanen, inheemsen, noem maar op. Toen de NPO de show op 1 juli uitzond, kreeg ik een paar reacties van witte mensen die zeiden: 'Wat een discriminerende show.' Maar zij kennen de onderlinge verhoudingen niet."

De komiek legt uit dat als je in Suriname een grap over Hindoestanen maakt, de Hindoestanen meelachen, ondanks de wrijvingen tussen de verschillende etnische groepen in de voormalige Nederlandse kolonie. Verveer zegt in de zeven jaar sinds het spelen van Typisch Surinaams van niet één Surinamer commentaar te hebben gekregen.