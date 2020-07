Het nichtje van de Amerikaanse president Donald Trump mag per direct het boek uitgeven dat ze heeft geschreven over haar familie, zo oordeelde het hooggerechtshof in New York maandag.

Daarmee wijst de rechter het verzoek af van de familie Trump om het onthullende boek niet te publiceren. Het boek van Mary L. Trump zou volgens de familie Trump in strijd zijn met de geheimhoudingsovereenkomst binnen de familie.

Het boek, met de titel Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Dangerous Man, zal meteen op dinsdag verschijnen. In het boek zou het nichtje van Trump een weinig vleiend beeld van de Amerikaanse president schetsen.

Pogingen om andere boeken tegen te houden mislukt

Trump slaagde in juni niet in zijn poging om de memoires van zijn oud-veiligheidsadviseur John Bolton tegen te houden. The Room Where It Happened bevat volgens de Amerikaanse president vertrouwelijke informatie die de nationale veiligheid in gevaar brengen, maar de rechter ging hier niet in mee.

Ook een poging van Trump om Fire and Fury: Inside the Trump White House van de journalist Michael Wolff tegen te houden mislukte. Dat boek verscheen in januari 2018 en schetste aan de hand van gesprekken met de Amerikaanse president en zijn medewerkers een portret van een man die volgens de auteur helemaal geen president wilde worden.