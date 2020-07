TINA - De Tina Turner Musical en Lazarus, beide producties van Stage Entertainment Nederland, keren weer terug in het theater. Eerder was de verwachting dat beide musicals niet voor maart 2021 gespeeld kunnen worden, maar het productiebedrijf laat maandag weten dat de versoepelingen van de coronamaatregelen die per 1 juli gelden toch ruimte bieden voor een snellere terugkeer.

TINA zal in het najaar van 2020 worden hervat in het Utrechtse Beatrix Theater, Lazarus - bedacht en geschreven door zanger David Bowie - gaat volgens de nieuwe planning weer in het voorjaar van 2021 op tournee. De exacte data worden op een later moment bekendgemaakt. Ook de kaartverkoop zal dan weer starten.

"Het is geweldig dat we na zo'n onzekere periode eindelijk weer kunnen beginnen", zegt algemeen directeur en producent Albert Verlinde.

"De versoepeling van de coronamaatregelen kwam geheel onverwacht, maar ik ben erg blij dat we een manier hebben gevonden om het publiek weer te kunnen laten genieten van deze geweldige voorstellingen."

Omdat er volgens de meest actuele coronamaatregelen 1,5 meter afstand moet worden gehouden in het theater, betekent dit dat er ongeveer een derde van de zaalcapaciteit beschikbaar zal zijn. De bezoekers zullen daarnaast via speciale ingangen naar binnen worden gelaten en ook wordt de horeca in de foyers aangepast.

Anastasia, de grote productie van Stage Entertainment die in september 2019 in première ging in het Circustheater te Scheveningen, kan met de huidig geldende maatregelen nog niet gespeeld worden. Vermoedelijk zal de musical in het voorjaar van 2021 terugkeren.