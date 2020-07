De musical Verliefd op Ibiza gaat ondanks de versoepelde coronamaatregelen geen herstart meer maken. Dat laat acteur Johnny Kraaijkamp Jr. zondag weten via Instagram.

De romantische comedy-musical ging op 3 februari in première, maar moest de tour een maand later stoppen vanwege de uitbraak van COVID-19. Kraaijkamp was te zien als oma Karla, een vrouw die in een mannenlichaam geboren is.

De acteur, die eerder een Musical Award-nominatie kreeg voor zijn hoofdrol in The Addams Family, zag een doorstart van zijn nieuwste optreden eerder ook al niet zitten. "Voor dertig man ga ik niet de make-up in", schreef de acteur nadat de eerste theaterversoepelingen eind mei waren aangekondigd.

Sinds 1 juli geldt er geen limiet meer aan het aantal bezoekers, maar vanwege de anderhalvemeterregel kunnen zalen nog steeds maar voor een deel gevuld worden. Vanwege die reden moesten voorstellingen als Hello Dolly! en Hendrik Groen eerder al definitief stoppen.

Rick Engelkes Producties was zondag niet bereikbaar voor commentaar.