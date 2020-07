Bart Chabot brengt begin volgend jaar een boek uit over hoe het is om een bekende Nederlander te zijn.

In Bekende Nederlander schrijft Chabot onder meer over televisieroem, de definitieve breuk met zijn ouders en zijn vriendschap met Herman Brood en Jules Deelder.

Eerder dit jaar zei hij dat zijn ouders niet blij waren met Chabots vriendenkeuze. "Het eerste dat mijn vader tegen me zei toen we elkaar weer zagen, was: 'Ga jij met dat gajes om? Dat smerige stelletje criminelen?'", vertelde hij in een interview.

Bekende Nederlanders is het vervolg op Mijn vaders hand, dat over de bewogen jeugd van de 65-jarige Chabot gaat. Het boek verschijnt in februari bij uitgeverij De Bezige Bij.