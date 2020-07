Bonita Avenue, de bestseller van Peter Buwalda, zal volgend jaar te zien zijn op het toneel. Onder anderen Hajo Bruins, Willem Voogd (foto) en Ali Zijlstra vertolken de hoofdrollen in de theaterbewerking, meldt producent Hummelinck Stuurman.

Van Buwalda's debuutroman zijn inmiddels meer dan 350.000 exemplaren verkocht. Het boek werd onder meer vertaald in het Engels.

Het verhaal draait om de familie Sigerius, waarvan dochter Joni een lucratief, maar onbekend bedrijf heeft. Haar vader, wiskundige Siem, komt er jaren later achter waar zij haar geld aan heeft verdiend.

Bonita Avenue wordt gemaakt door hetzelfde team achter de toneelbewerking van Turks Fruit. Het is de bedoeling dat het stuk in april 2021 in première gaat en daarna reist door theaters in heel Nederland.