Het Koninklijk Concertgebouw is vanwege het verlies door de coronacrisis gedwongen om te reorganiseren. Dat bevestigt een woordvoerder donderdag aan NU.nl.

Ondanks overheidssteun kijkt de Amsterdamse muziekzaal dit jaar aan tegen een verlies van 3,5 miljoen euro. Het Concertgebouw is sinds 1 juli weer open, maar verliezen dreigen verder op te lopen zolang de coronamaatregelen van kracht blijven.

Door de anderhalvemeterregel kunnen zalen niet volledig gevuld worden. "We draaien soms nog quitte op voorstellingen, maar dan rekenen we de overheadkosten niet mee", vertelt de woordvoerder. "De ondernemingsraad beslist deze maand over hoe de reorganisatie eruit zal komen te zien."

Net als alle andere podia moest het Concertgebouw tussen maart en juni dicht blijven, waardoor onder meer het groots opgezette Mahler Festival niet door kon gaan. De concertzaal trekt jaarlijks ruim 700.000 bezoekers.

Onlangs werd al bekend dat popzaal Paradiso en evenementencentrum RAI Amsterdam met problemen kampen. Ook die locaties hebben reorganisaties aangekondigd.