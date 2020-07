Ernest Cline komt dit najaar met een vervolg op Ready Player One, het succesvolle sciencefictionboek dat in 2018 werd verfilmd. Ready Player Two verschijnt op 24 november in de Verenigde Staten en zal in 58 landen worden uitgebracht, meldt Collider donderdag.

Ready Player One, dat sinds 2011 meer dan honderd weken in de bestsellerlijst van The New York Times stond, speelt zich af in een toekomst waarin een groot deel van de wereldbevolking in armoede leeft. Tiener Wade ontdekt dat er 'easter eggs' verstopt zitten in een populair VR-spel, waarmee hij de erfenis van de rijke ontwerper kan winnen.

Waar het vervolg precies over gaat en of er ook een Nederlandse versie van komt, is nog niet duidelijk.

Steven Spielberg verfilmde Ready Player One in 2018. Het sciencefictionavontuur, met rollen voor Tye Sheridan en Olivia Cooke, bracht wereldwijd 580 miljoen dollar (zo'n 512 miljoen euro) op.