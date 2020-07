Mariah Carey heeft besloten haar leven te beschrijven in haar memoires. De zangeres deelt op Instagram dat ze haar levensverhaal heeft opgeschreven en heeft ingeleverd bij haar uitgever.

"Het heeft mijn hele leven gekost voor ik de moed en de helderheid vond om mijn memoires te schrijven. Ik wil vertellen hoe de verschillende momenten in mijn leven, de pieken en de dalen, de overwinningen en de trauma's, mij hebben gevormd tot de persoon die ik vandaag ben", aldus de zangeres op sociale media.

Carey schrijft dat haar verhaal weliswaar vaker is opgetekend door anderen, in boeken, tijdschriften en televisie-interviews, maar dat die verslagen nooit het hele verhaal weten te vertellen. "Ze werden door de lens van iemand anders gedeeld en voldeden daarmee vooral aan de eisen van een ander."

In het boek schrijft de zangeres over haar jeugd, over haar opkomst als artiest en over haar relatieperikelen. Wanneer het boek uitkomt, is nog niet bekend.