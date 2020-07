Webshop Amazon, die sinds begin dit jaar ook actief is in Nederland, verwijdert in totaal elf antisemitische en racistische boeken uit zijn aanbod. Dat heeft het bedrijf besloten na onderzoek van het datajournalistiekplatform Pointer, dat deze boeken aantrof op de website.

Het gaat om boeken die zijn geschreven door fascisten als Joseph Goebbels en Benito Mussolini. Pointer trof in totaal 116 boeken aan op de website. Elf daarvan zijn direct verwijderd.

Volgens Thomas de Beus, datajournalist bij Pointer, wordt het mensen heel makkelijk gemaakt om boeken te publiceren via Amazon en kunnen ook controversiële titels daardoor vrij eenvoudig worden aangeboden. "Binnen vijf minuten plaats je je boeken op het grootste e-bookplatform ter wereld", zegt De Beus.

"Er zijn geen uitgevers, boekendeals, eindredacteuren of andere tussenpersonen meer nodig. 70 procent van de royalty's mag je zelf houden. Het klinkt aanlokkelijk, ook voor mensen met extreem racistisch/antisemitisch gedachtegoed."

Amazon verwijdert producten die niet voldoen aan richtlijnen

Amazon schrijft in een reactie aan NU.nl dat het wel degelijk een beleid heeft op het gebied van welke titels te koop aangeboden mogen worden. "We stoppen veel tijd en middelen in het naleven van de richtlijnen. We verwijderen producten die niet overeenkomen met die richtlijnen."

De webshop zegt lezers toegang te willen geven tot verschillende standpunten, inclusief titels die een educatieve rol vervullen en helpen bij het begrijpen en voorkomen van antisemitisme.

Bol.com haalde in maart al honderden soortgelijke titels offline. De webshop is momenteel met gespecialiseerde organisaties in gesprek om feitelijk advies over de boeken in te winnen en zal aan de hand daarvan besluiten of de titels offline blijven.

In februari ontstond ophef toen bol.com onder meer het nazistische kinderboek Der Giftpilz niet uit de handel wilde nemen na kritiek. Federatief Joods Nederland deed daarom aangifte tegen de webwinkel en het Openbaar Ministerie doet nu onderzoek naar de strafbaarheid van bol.com.

De webwinkel maakte begin maart bekend geen boeken met een haatdragende boodschap meer aan te bieden.