Het Witte Huis heeft ontkend dat Donald Trump heeft gefraudeerd bij de toelatingstest voor de universiteit, meldt TMZ. Zijn nichtje Mary Trump beschuldigt hem daarvan in vrijgegeven fragmenten van haar boek over de president van de Verenigde Staten.

Volgens Sarah Matthews, de assistent-persvoorlichter van Trump, is het boek niet meer dan een poging om geld te verdienen. "Er is helemaal niets waar van de absurde aantijging over de toelatingstest."

In Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man beweert Mary Trump dat haar oom iemand heeft betaald om de toelatingstest voor de universiteit voor hem te doen. Mede dankzij de hoge testscore zou de Amerikaanse president toegelaten zijn tot de Wharton Business School.

Maandag werd bekend dat Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man op 14 juli uitkomt, twee weken eerder dan gepland.

De beslissing om het boek eerder uit te geven, volgde een paar dagen nadat de staatsrechtbank in New York een eerdere uitspraak van een rechter terugdraaide. Die blokkeerde de publicatie van het boek tijdelijk op verzoek van Robert Trump, de broer van de president.