Prentenboekmaker Charlotte Dematons is weleens jaloers op collega's die meer uit de losse pols tekenen dan zijzelf, vertelt ze woensdag in De Telegraaf. Dematons vermoedt dat ze zelf teveel vast zit in haar manier werkwijze om haar realistische maar arbeidsintensieve stijl te veranderen.

"Die realistische stijl is ook mijn valkuil. Het is ontzettend arbeidsintensief", aldus de van onder meer het prentenzoekboek De gele ballon bekende Dematons over realistisch illustreren. "Ik ben wel eens jaloers op collega’s die veel meer uit de losse pols tekenen. Philip Hopman en Annemarie van Haeringen, daar heb ik een mateloze bewondering voor."

"Zij zetten een paar lijnen neer en je weet meteen wat ze bedoelen. "Wanneer ga je nou eens los", roep ik dan wel eens tegen mezelf. Maar kennelijk is dat gewoon mijn handtekening niet. Ik zit een beetje vast in mijn manier van doen."

Dematons werkte drie jaar aan haar nieuwste prentenboek Alfabet. "Het moest gewoon van A tot Z kloppen", licht de prentenboekmaker toe.

Dematons is ook bekend van het prentenboek Sinterklaas, waarvan bijna 200.000 exemplaren werden verkocht. In 2017 stopte uitgever Lemniscaat op verzoek van Dematons met het drukken ervan, omdat de winnares van de Zilveren Penseel 2006 regelmatig werd aangesproken op de afbeeldingen die racistisch zouden zijn en discriminatie in de hand zouden werken.