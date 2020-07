Actrice Emilia Clarke (33) heeft een brief geschreven aan het ziekenhuispersoneel dat haar in 2011 behandelde nadat ze getroffen was door een hersenbloeding.

Clarkes brief maakt onderdeel uit van het nog niet uitgebrachte boek Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You, waarin persoonlijke ziekenhuisverhalen worden gebundeld als ode aan duizenden Britse koks, schoonmakers, dragers en medisch personeel die hebben bijgedragen in de strijd tegen het coronavirus.

Het Amerikaanse tijdschrift People heeft de nog niet gepubliceerde brief ingezien. "In al die momenten, in die drie weken was ik niet, nooit, echt alleen", aldus de actrice.

In de brief bedankt Clarke in het bijzonder de verpleegkundige die voor het eerst voorstelde dat ze een hersenscan moest laten maken na haar opname op de eerste hulp. "Ze heeft mijn leven gered", schrijft Clarke. Ook bedankt ze "de chirurg wiens vaardigheid, snelle denkwijze en vastberadenheid het ergste voorkwam, terwijl hij nooit liet weten hoe dicht ik bij de dood was geweest".

Boek bevat ook brieven van Paul McCartney en Ed Sheeran

Naast de brief van Clarke zijn in Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You ook verhalen van onder anderen Emma Thompson, Emma Watson, Paul McCartney en Ed Sheeran opgenomen. Het boek verschijnt op 9 juli in het Engels.

In 2019 bracht de actrice, die wereldwijd bekend werd met haar rol als Daenerys Targaryen in Game of Thrones, naar buiten dat ze twee levensreddende hersenoperaties heeft moeten ondergaan. Ze had twee keer een aneurysma, een levensbedreigende beroerte die wordt veroorzaakt door een bloeding in de ruimte rond de hersenen.