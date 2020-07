Johan Goossens wil niets liever dan weer op het podium staan nu de coronamaatregelen wat zijn versoepeld. "Ik voel nu meer noodzaak om op te treden dan ooit, om samen te komen en met een beetje humor te verwerken waar we in zijn beland", zegt de cabaretier dinsdag in Het Parool.

"Het is voor theaters ook cruciaal dat er voorstellingen zijn. Ik denk dat we naar een andere verdeelsleutel moeten: nu krijgt de artiest vaak 80 procent van de opbrengst en het theater 20. Soloartiesten kunnen best iets inleveren. De theaters hebben het hard nodig."

Omdat er minder geld beschikbaar is, ziet zijn show In het beste geval er wat anders uit. "Normaal werk ik met een decor, een regisseur en een pianist. Voor sommige dingen is nu gewoon geen geld", aldus de 37-jarige Goossens. "Dus het wordt simpeler. Dat vind ik eigenlijk wel leuk."

De cabaretier was zelf ook besmet met het coronavirus, maar hij had er relatief weinig last van. "Toch was dat spannend. Dan zit je in je eentje thuis met koorts en je kat. Ik rook niks, ik proefde niks en, dat lees je nergens, ik had totaal geen libido meer. Doodeng. Al mochten we van premier Rutte toch niet neuken."