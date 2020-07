Rutger Bregman is dinsdag bekroond met een Gouden Boek voor De meeste mensen deugen. Het boek, waarin de auteur duikt in de geschiedenis van de mens, is tot op heden ruim 200.000 keer verkocht.

"Een jaar geleden had ik nooit verwacht dat een dik boek over geschiedenis en filosofie, antropologie en archeologie zoveel lezers zou kunnen bereiken", zegt de 32-jarige Brugman over de prijs die hij heeft gekregen.

"Het stemt me hoopvol en dankbaar. Ik dank met name mijn geweldige redacteur Harminke Medendorp en uitgever De Correspondent. Zonder hen was dit nooit gelukt."

Bregman ontvangt de oorkonde dinsdagavond en is ook te zien in de talkshow Beau. "Een Gouden Boek wordt hooguit een enkele keer per jaar uitgereikt. Dat is dus altijd bijzonder, maar helemaal als ik 'm mag uitreiken aan een auteur die met zijn werk een breed publiek in binnen- en buitenland aan het lezen brengt", zegt Eveline Aendekerk, directeur van Stichting CPNB, die de prijs aan Bregman uitreikt.

Vier jaar geleden werd er voor het laatst een non-fictie boek bekroond met een Gouden Boek.

De meeste mensen deugen is inmiddels in 31 landen verschenen. De historicus debuteerde in 2012 met Met de kennis van toen.