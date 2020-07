De Raad voor Cultuur adviseert minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om de kwaliteit en de prestaties van de 29 aangewezen rijksmusea te laten toetsen door een onafhankelijke partij.

De Raad vindt het niet getuigen van goed bestuur dat de Museumvereniging en de minister voor de jaarlijkse besteding van 200 miljoen gemeenschapsgeld zelf willen toetsen.

Het orgaan ondersteunt wel het voorstel van de Museumvereniging dat de musea zelf onafhankelijke deskundigen met specifieke kennis mogen voordragen. De inhoudelijke onderdelen van de controle kunnen echter op kritiek rekenen.

"De Museumvereniging heeft in haar controlevoorstel een lijst met vijftien thema’s gegeven", verwijst de Raad voor Cultuur in haar advies(pdf) naar de toetsing, die de Museumvereniging en de minister voor ogen hebben. "De raad merkt op dat deze lijst willekeurig en ongestructureerd oogt en dat onderwerpen met elkaar overlappen. Zodoende vindt de raad deze lijst weinig bruikbaar."

Toetsing via subsidieroute verdwijnt in 2021

Vanaf 2021 vallen de 29 rijksmusea onder de erfgoedwet, wat inhoudt dat ze niet meer iedere vier jaar subsidie hoeven aan te vragen. Hiermee valt de regelmatige toetsing op de musea via de subsidieroute weg.

Het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media adviseert om voor toetsing van de rijksmusea zoveel mogelijk aan te sluiten bij de controle op de kwaliteit van de culturele instellingen, die worden gerekend tot de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024.

In juni gaf de Raad voor Cultuur een negatief advies voor de helft van de subsidieaanvragen van culturele instellingen voor rijkssubsidies. Van Engelshoven gaf toen aan dit advies over te nemen, maar de Tweede Kamer draaide in ruime meerderheid enkele besluiten terug. Zo behoudt het Scapino Ballet 1,7 miljoen rijkssubsidie en krijgt muziekevenement Eurosonic Noorderslag 600.000 euro.