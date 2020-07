Stephanie Winston Wolkoff brengt haar memoires over haar vriendschap met Melania Trump uit, meldt The Guardian dinsdag. In het boek gaat de voormalige adviseur van de Amerikaanse presidentsvrouw in op vijftien jaar vriendschap.

Het boek zal Melania and Me heten en op 1 september uitgebracht worden via Gallery Books. Gallery Books is onderdeel van uitgeverij Simon & Schuster, dat de memoires van Donald Trumps nichtje Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man uitgeeft.

In Melania and Me gaat Wolkoff in op haar vriendschap met Melania en haar tijd in het Witte Huis. Nadat de twee hun eigen weg gingen in 2017, liet Wolkoff weten te verwachten op informele basis een adviseur van de Amerikaanse First Lady te blijven.

Wolkoff werkte tot kort na de winst van Trump bij de presidentsverkiezingen van 2016 als onbetaald adviseur voor Melania. Ze was mede verantwoordelijk voor de verhuizing van de First Lady naar het Witte Huis.

In februari 2018 moest Wolkoff vertrekken na berichten dat haar bedrijf 26 miljoen dollar (ongeveer 23 miljoen euro) had verdiend aan het plannen van de inhuldiging van Trump als president.