Een 'allesomvattend' boek over Donald Trump, geschreven door Mary Trump, een nicht van de president, wordt op 14 juli gepubliceerd. Dat is twee weken eerder dan verwacht, meldt Deadline maandag op basis van een persbericht van uitgever Simon & Schuster Inc.

De beslissing om het boek eerder uit te geven komt slechts een paar dagen nadat een staatsrechtbank in New York de uitspraak van een rechter had ingetrokken die de publicatie van het boek tijdelijk blokkeerde op verzoek van Robert Trump, de broer van de president. De rechtszaak gaat verder, maar zal de publicatie naar verwachting niet stopzetten.

Simon & Schuster liet in een verklaring - ingezien door Deadline - weten dat het de releasedatum is vervroegd wegens "grote vraag en buitengewone belangstelling". De memoires, getiteld Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man, is het bestverkochte boek op Amazon.com, dat voorbestellingen accepteert.

"Mary L. Trump werpt een helder licht op de duistere geschiedenis van haar familie om uit te leggen hoe haar oom de man werd die nu de gezondheid, de economische veiligheid en het sociale weefsel van de wereld bedreigt", schreef uitgeverij Simon & Schuster in promotiemateriaal voor het boek.

Volgens Robert Trump zou het boek een geheimhoudingsverklaring schenden die verband houdt met de nalatenschap van zijn vader Fred Trump Sr., die stierf in 1999. Mary Trump is de kleindochter van Fred Trump. De advocaat van Robert Trump betoogde dat de zaak niet over vrijheid van meningsuiting gaat, maar in plaats daarvan is gericht op schending van een geheimhoudingsverklaring uit 2001. Simon & Schuster liet weten tot voor kort niet eens op de hoogte te zijn van de geheimhoudingsverklaring.