De Britse overheid heeft zondag een steunpakket aangekondigd van 1,57 miljard Britse pond (ruim 1,7 miljard euro) voor de culturele sector in het land. Het pakket bevat onder meer bijna 1 miljard euro aan fondsen voor culturele instellingen in Engeland die zijn getroffen door de coronacrisis.

Naast de fondsen steekt de Britse overheid ruim 100 miljoen euro in Engels cultureel erfgoed. Ook Schotland (ruim 100 miljoen euro), Wales (ongeveer 65 miljoen euro) en Noord-Ierland (ruim 36 miljoen) kunnen financiële steun verwachten.

Eind april ondertekenden meer dan vierhonderd Britse artiesten en organisaties een brief, waarin de Britse regering werd opgeroepen fondsen vrij te maken voor de culturele sector. Zonder financiële steun zou die volgens hen omvallen door de gevolgen van de coronacrisis.

Eveneens in april maakte het Nederlandse kabinet bekend 300 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de door de coronacrisis getroffen Nederlandse culturele sector. De culturele en creatieve sector diende in juni een brief (pdf) in bij de Tweede Kamer met een vijf punten tellend raamwerk voor een herstelplan om de sector weer op gang te helpen.