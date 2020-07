De meeste mensen denken rond hun zestigste verjaardag al na over hoe hun pensioen er uit zal gaan zien, maar Karin Bloemen zit er heel anders in. De zangeres werd op 28 juni zestig en denkt voorlopig nog niet aan stoppen.

"Wat dacht je? Nee hoor! Vanaf september moet het toch weer lukken om bijvoorbeeld voor driehonderd mensen op een veilige manier een theatervoorstelling te geven. Dan geef ik er desnoods twee op een avond. Ook geen probleem", aldus de zangers in gesprek met De Telegraaf.

De laatste maanden heeft Bloemen, net als haar collega's vooral thuis gezeten en daarom kan ze niet wachten om snel weer op het podium te staan. Daarbij is ze nu al bezig met haar veertigjarig artiestenjubileum.

"Dat is weliswaar in 2023, maar dan is het zover. Ik ben nu al bezig met de voorbereidingen. Het Metropole Orkest zal mij tijdens dat jubileum, muzikaal begeleiden. Ik zing dan vooral veel mooie liedjes uit mijn repertoire. Kortom: de oude theaterhits komen dan allemaal voorbij."

Veilig op het podium

Bloemen voelt zich nog altijd het fijnst als ze op het podium staat en denkt dat dat voortkomt uit een verlangen naar veiligheid. De zangeres werd door haar stiefvader misbruikt toen ze slechts zeven jaar oud was en heeft in haar leven al heel wat dierbaren moeten verliezen.

"Vanaf mijn zestiende ben ik echt gaan zingen. En niet voor het geld of om beroemd te zijn, maar ik wilde zo ontzettend graag er zíjn op dat podium. Op een gegeven ogenblik realiseerde ik me namelijk dat dat de veiligste plek op aarde is waar ik kan zijn. Je bent veilig op de plek waar het meeste licht opstaat. Want als je op dat podium staat, sta je veilig in het volle licht. Iedereen kan je zien. Dus er kan niets met je gebeuren. Ik weet het nu zeker…ik heb al mijn geluk en zelfs mijn leven te danken aan het theater, die plek."