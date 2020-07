De nalatenschap van fotograaf Ed van der Elsken gaat naar het Rijksmuseum in Amsterdam en het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Het gaat om in totaal ruim tienduizend objecten.

De nalatenschap werd na het overlijden van Van der Elsken in 1990 dertig jaar lang beheerd door zijn weduwe Anneke Hilhorst. Zij heeft besloten er nu afstand van te doen.

"Het bezit van Eds werk heb ik altijd ervaren als een grote verantwoordelijkheid. Ik heb het nooit beschouwd als alleen van mij, maar vooral als erfgoed binnen de fotografische en beeldende kunsthistorie van Nederland", meldt ze donderdag in een gezamenlijk persbericht van beide musea.

Van der Elsken geldt als een van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de twintigste eeuw. Dankzij de verwerving van zijn werkarchief wordt het voor het eerst mogelijk een volledig inzicht te krijgen in de werkwijze van de Amsterdamse fotograaf.

De collectie is voor een groot deel geschonken door Hilhorst en deels aangekocht. Het Rijksmuseum neemt ruim 7.700 afdrukken over. Het Nederlands Fotomuseum, dat zijn negatieven- en documentenarchief beheert, krijgt de beschikking over meer dan drieduizend contactvellen en driehonderd foto’s.