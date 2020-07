Annie de musical, met Willemijn Verkaik in de hoofdrol, is vanaf mei 2021 opnieuw in de theaters te zien.

Annie ging op 1 december 2019 in première, maar de tournee moest vanwege de coronacrisis worden stilgelegd.

"Ineens zat ik thuis, cold turkey af te kicken van de adrenaline", zegt Verkaik, die juffrouw Hannigan speelt, in een reactie. "Uiteindelijk lukte het me om erin te berusten. Nu vind ik het vooral tof om te zien hoe al die creatievelingen plannetjes bedenken om er toch maar iets van te maken. Ik merk ook dat mensen de behoefte hebben om voorstellingen te bezoeken."

Volgens de Theateralliantie hebben ruim 25.000 mensen die al een kaartje voor Annie hadden hun ticket behouden. De musical is van mei tot en met juli te zien in onder meer Schouwburg Het Park, Chassé Theater en Luxor Theater. Ook keert Annie terug in het DeLaMar Theater, maar de data daarvan zijn nog niet bekend.