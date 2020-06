Lenny Kravitz heeft een boek geschreven over de jaren van zijn leven voordat hij zijn eerste album Let Love Rule uitbracht. De zanger vertelt op Instagram dat het boek op 6 oktober verschijnt.

"Ik wil jullie laten weten dat ik mijn memoires Let Love Rule heb geschreven", begint Kravitz zijn aankondiging. "Het boek gaat over de eerste 25 jaar van mijn leven die leidden tot het uitbrengen van mijn eerste album."

"Deze jaren hebben me gevormd en veel over mezelf doen leren." Kravitz stelt dat zijn boodschap van 'liefde en eenheid' in het boek centraal staat. Hij zegt dat hij hoopt dat zijn fans van het boek gaan genieten en dat hij ze snel weer op tour kan zien.

Kravitz brak in 1989 door met zijn debuutalbum. Hij scoorde in de jaren negentig grote hits met nummers als Always On The Run, Are You Gonna Go My Way en Fly Away. In Nederland scoorde hij later ook nog de top 10-hits Believe In Me (2002) en I'll Be Waiting (2007).