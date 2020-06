De Belgische koning Filip heeft dinsdag 'diepste spijt' betuigd voor de in zijn woorden 'geweld- en gruweldaden' gepleegd door België in de voormalige kolonie Congo, melden verschillende Belgische media. De Belgische vorst deed dit in een brief aan Congolese president Félix Tshisekedi, ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid.

De Belgische koning erkent in de brief "geweld- en gruweldaden die op ons collectieve geheugen blijven wegen". "Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden", aldus de Belgische vorst.

Koning Filip legt het verband tussen het koloniale verleden van België en het heden. De vorst schrijft dat discriminatie in het heden nog te sterk aanwezig is in de samenleving en belooft te zullen blijven strijden tegen racisme. Hij hoopt spoedig de gelegenheid te krijgen om president Tshisekedi in de Republiek Congo te kunnen bezoeken voor een kennismaking.

De Republiek Congo was onder de namen Onafhankelijke Congostaat en Belgisch Congo van 1885 tot 1960 een kolonie van België. Met name koning Leopold II (1835-1909) kan in de kolonie op kritiek rekenen tijdens het bewind van de vorst was het gebruikelijk om de handen van kinderen af te hakken als ze in de ogen van plantageuitbaters onvoldoende rubber hadden opgehaald.

In Nederland speelt al jaren de discussie over het aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Op 1 juli 2013, precies 150 jaar na de officiële afschaffing van de Nederlandse slavernij, betuigde minister Lodewijk Asscher in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Máxima namens de Nederlandse regering spijt en berouw over "deze schandvlek in onze geschiedenis".

In 2019 dienden zeven politieke partijen uit de Amsterdamse gemeenteraad, die een meerderheid in de raad hebben, een initiatiefvoorstel voor formele excuses in. Op 12 juni van het jaar daarop werd bekend dat het Amsterdamse stadsbestuur bij gebouwen, standbeelden en gevels die te linken zijn aan het koloniale verleden bordjes wil gaan plaatsen met historische context.

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver riep op 13 juni premier Mark Rutte op om namens Nederland excuses te maken voor het slavernijverleden. De politicus vond dat Rutte zijn uitspraak dat er in Nederland sprake is van "systemisch racisme" betekenis kan geven door excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb deed in 2018 ook al een oproep aan het kabinet om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Het kabinet was in juni 2018 nog niet bereid om voor het Nederlandse slavernijverleden officiële excuses te maken.