De theaters op Broadway in New York blijven tot zeker 2021 dicht als gevolg van de coronapandemie. Dat meldt de Broadway League, de overkoepelende organisatie van de Broadway-theaters, maandag.

De producenten van de theaterhuizen gaan alle verkochten kaarten voor de voorstellingen tot 3 januari retourneren. De verwachting is dat in de komende weken de kaartverkoop voor de shows in de lente van 2021 wel van start gaat.

De 41 theaters op Broadway sloten op 13 maart de deuren als gevolg van de coronapandemie. Het is nog niet eerder voorgekomen dat de New Yorkse podia zo lang gesloten bleven.

"De chemie van duizend vreemden die samen één publiek vormen en de artiesten op het podium voedt, is pas weer mogelijk als alle Broadway-theaters op een veilige manier volle zalen kunnen huisvesten. Ieder lid van onze gemeenschap wil graag weer aan het werk, maar de veiligheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit", aldus bestuursvoorzitter Thomas Schumacher.

Drie voorstellingen, waaronder de Disney-musical Frozen, zijn definitief geschrapt vanwege alle onzekerheden rondom het coronavirus.

New York is de zwaarst getroffen staat in de Verenigde Staten. In de regio zijn ruim 400.000 bevestigde COVID-19-besmettingen gemeld. In totaal kwamen ruim 31.000 mensen om het leven.