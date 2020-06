Het Rotterdamse centrum voor hedendaagse kunst Witte de With doet per direct afstand van de naam 'Witte de With', meldt het kunstcentrum zaterdag op Facebook. Het intrekken van de naam moet meer ruimte bieden aan 'verbeelding'.

Dit weekend worden logo's en letters van het gebouw gehaald en worden socialemediakanalen onder de loep genomen.

Het kunstcentrum kondigde medio juni aan dat eind januari een nieuwe naam zou volgen. In een verklaring meldt de kunstinstelling dat "het tempo waarin veranderingen worden doorgevoerd, belangrijk is".

Met de naam Witte de With wordt gerefereerd aan de in 1658 overleden Nederlandse VOC-zeevaarder Witte Corneliszoon. De naam van de zeventiende eeuwse Rotterdamse vlootvoogd prijkte dertig jaar op de gevels van het kunstcentrum.

De naamsverandering werd in 2017 al aangekondigd. Het kunstkwartier vestigde recentelijk weer aandacht op de verandering nadat Black Lives Matter-activisten de gevels hadden beklad.