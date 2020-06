De Rotterdamse kunstinstelling Witte de With heeft zaterdag haar naam losgelaten, schrijft Rijnmond.

De instelling gaat voorlopig naamloos door het leven; pas op 27 januari 2021 wordt een nieuwe naam in gebruik genomen. Het publiek wordt aangemoedigd daarover mee te denken. De oude naam werd zaterdag van het pand verwijderd.

Het besluit om de naam te wijzigen werd een paar jaar geleden al genomen nadat een actiegroep zich roerde die het niet verantwoord vindt dat de instelling de naam draagt van een man die bekend stond om zijn agressieve kolonialisme. Het creatieve centrum is gevestigd aan de Witte de Withstraat, vernoemd naar de in 1658 overleden Nederlandse VOC-zeevaarder Witte Corneliszoon de With.

Het gebouw werd een paar weken geleden nog beklad door actievoerders.