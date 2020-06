De Franse politie heeft zes personen gearresteerd voor betrokkenheid bij de diefstal van een kunstwerk van Banksy. Dat meldt de Belgische krant De Morgen zaterdag. Het werk werd vorig jaar gestolen vanaf de de nooddeur van de Parijse club Bataclan.

Twee personen worden verdacht van de daadwerkelijke diefstal en de vier andere arrestanten alleen van heling. Een week geleden werd het gestolen kunstwerk in een Italiaanse boerderij aangetroffen.

Banksy maakte het schilderij op de deur van een nooduitgang in de concerthal. De dieven zaagden het kunstwerk vorig jaar los en namen het vervolgens mee.

Het kunstwerk, waarop een rouwende vrouw te zien is, werd een jaar geleden gestolen uit Bataclan, de concerthal waar in 2015 een terroristische aanslag plaatsvond. De aanslag maakte deel uit van een reeks aanslagen in de Franse hoofdstad.