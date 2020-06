Jens Meijen is dit jaar verkozen tot winnaar van de C. Buddingh'-prijs 2020. De Vlaamse dichter (geboren in 1996) krijgt de prijs voor zijn poëziedebuut Xenomorf, uitgegeven door de Bezige Bij.

"De blik van Meijen is in tegenstelling tot die van veel andere inzenders voor de C. Buddingh'-prijs 2020 niet naar binnen gericht, maar naar buiten gekeerd", vindt de jury.

"Met lede ogen beziet de dichter hoe het klimaat naar de klote gaat, idealen onoprecht zijn, vooruitgang soms ook achteruitgang is en het maatschappelijk debat wordt gedomineerd door woede."

De uitreiking vond dit jaar wegens het coronavirus online plaats. Een animatievideo, gemaakt door Mirjam Debets, toonde dat Meijen dit jaar de prestigieuze poëzieprijs heeft gewonnen.

Andere kanshebbers waren Jérôme Gommers, Iduna Paalman en Laurine Verweijen. Voor de 33ste editie hadden in totaal dertig dichters hun debuten ingezonden.

Eerdere winnaars van de prijs, die in het leven is geroepen om meer aandacht te genereren voor talentvolle nieuwe stemmen in de Nederlandstalige poëzie, zijn Marieke Rijneveld, Anna Enquist en Ilja Leonard Pfeijffer.