Het boek dat Donald Trumps nichtje Mary heeft geschreven over haar oom, kan vooralsnog eind juli worden gepubliceerd. Een poging van de familie om daar een stokje voor te steken, is donderdag door een rechter afgewezen. Dat schrijft CNN donderdag.

Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Dangerous Man zou onthullende informatie geven over de familie Trump, met een focus op de zittende president van de Verenigde Staten. Robert S. Trump, de jongere broer van Donald, probeerde de publicatie deze week tegen te houden via een rechtszaak.

Trump zelf zei eerder dat Mary, de dochter van zijn overleden broer Fred Jr., "geen toestemming heeft" om een boek te schrijven. Volgens de president schendt zij met publicatie de geheimhoudingsovereenkomst die is vastgelegd in de nalatenschap van zijn vader.

Robert Trump probeerde via de rechtszaak om Mary een tijdelijk contactverbod op te laten leggen in Queens County, waar de nalatenschap van Fred Jr. is vastgelegd. De rechter oordeelt echter dat hij daar geen jurisdictie heeft.

Charles Harder, de advocaat van Robert Trump, heeft laten weten dat er een hoger beroep wordt aangetekend.