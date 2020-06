Premier Mark Rutte heeft woensdagavond bekendgemaakt dat de coronamaatregelen per 1 juli meer versoepeld worden dan aanvankelijk werd gedacht. Dat betekent onder andere dat er in de cultuursector vanaf die datum meer mogelijk zal zijn.

Zo kondigde het kabinet aan dat er per 1 juli geen bovengrens meer geldt voor het maximaal toegestane aantal mensen dat ergens bijeenkomt. Eerder werd bekend dat samenkomsten van maximaal honderd mensen zouden worden toegestaan, maar dat is dus aangepast.

Dat betekent onder andere voor concertzalen, bioscopen en theaters dat zij meer dan honderd mensen kunnen gaan ontvangen. Momenteel staat de grens nog op dertig personen.

Acteurs en dansers vallen momenteel nog onder de anderhalvemeterregel, maar voor die beroepen wordt vanaf 1 juli een uitzondering gemaakt.

Festivals onder strikte voorwaarden vanaf half augustus

Ook festivals kunnen in principe weer vanaf 1 juli georganiseerd worden. Rutte benadrukte echter dat de eerste evenementen vermoedelijk pas vanaf half augustus kunnen plaatsvinden, in verband met het aanvragen van vergunningen.

Daarnaast moet de anderhalvemeterregel altijd gewaarborgd blijven en is het niet toegestaan om te schreeuwen of met muziek mee te zingen. Tot honderd personen is er binnen geen gezondheidscheck meer nodig. Voor bijeenkomsten buiten ligt die grens op 250 personen.