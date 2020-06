Donald Trump wil de publicatie van het boek Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man, geschreven door zijn nichtje Mary L. Trump, tegenhouden door middel van een tijdelijk contactverbod.

Een ingewijde zegt tegen The New York Times dat het contactverbod dinsdag in Queens County, waar de nalatenschap van Trumps vader Fred is geregeld, werd aangevraagd door Trumps jongere broer Robert. Robert Trump zegt "diep teleurgesteld" te zijn in zijn nichtje.

Trump zelf zei vorige week dat Mary, de dochter van zijn overleden broer Fred Jr., "geen toestemming heeft" om een boek te schrijven. Volgens de president schendt zij met publicatie de geheimhoudingsovereenkomst die is vastgelegd in de nalatenschap van zijn vader.

Woordvoerders van de Trump Organization willen niet reageren op de zaak. Het boek zou moeten verschijnen op 28 juli.