Onder anderen Guido Weijers, Najib Amhali, Henry van Loon en Ronald Goedemondt willen vanaf september optreden in de Mainstage, een nieuwe zaal van de Brabanthallen in Den Bosch. De zaal is volgens de cabaretiers ruim genoeg om duizend mensen op afstand naar hun voorstelling te laten kijken, meldt BN DeStem dinsdag.

In een video vertelt Amhali dat hij "de theaters, het gelach en het publiek mist". "Cultuur is voeding voor de geest, ontroering en emotie. Zonder cultuur is er niks en daarom doorbreken we nu stilte."

Het is de bedoeling dat Amhali op 4 september onder de noemer Cultuurstad Theaters het eerste optreden geeft in de nieuwe zaal, waar maximaal duizend bezoekers welkom zijn om de richtlijnen van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te kunnen waarborgen. Normaliter kunnen 6.000 mensen staan in de Mainstage en zijn er 3.100 zitplekken beschikbaar.

Het college van de Cultuurstad van het Zuiden en de gemeente 's-Hertogenbosch hebben de plannen goedgekeurd, maar het kabinet moet nog wel akkoord geven.

Vanaf 1 juni mogen dertig mensen aanwezig zijn in een theaterzaal. Naar verwachting worden de maatregelen vanaf 1 juli versoepeld naar honderd mensen.

Ook artiesten als Ilse DeLange, Herman van Veen en Shirma Rouse staan op de programmering van het theater, mocht het kabinet groen licht geven voor de plannen. De optredens worden mede georganiseerd door Theater aan de Parade in Den Bosch, dat een andere locatie krijgt en tot 2023 zijn deuren moet sluiten.