Roué Verveer merkt dat hij bij het schrijven van grappen voor zijn eigen shows aan zelfcensuur doet. De komiek heeft er een hekel aan, maar kan het niet zomaar uitzetten.

"Ik merk dat ik dat soms tegen mijn zin in doe. Ik haat het. Maar tijdens het schrijven van mijn eigen show zeurt in mijn achterhoofd: kan ik dit maken? Vaak vind ik dat ik de grap kan maken, maar de vraag is dan: heb ik zin in het gedoe dat daarna volgt? Meestal is het: fuck it, ik weet wat ik zeg, dan krijg ik maar gedoe", aldus Verveer in gesprek met VARAgids.

De komiek heeft een theorie: je kunt overal grappen over maken, maar je moet menen wat je zegt en oprecht zijn, of zelf een bepaalde situatie hebben meegemaakt. "Een goed voorbeeld is Micha Wertheim. Micha heeft keelkanker gehad en hij heeft dat overleefd. Toen hij terugkeerde op het podium heb ik keihard gelachen om zijn grappen over kanker. Ik kan ze niet maken, ik heb nooit kanker gehad."

Verveer houdt er rekening mee dat er altijd wel iemand is die beledigd is. "Als ik rekening moet houden met iedereen kan ik niets meer vertellen. Ik heb ook het beleid van de regering op de korrel genomen. De ministers (in Suriname, red.) doen alsof ze hoogstpersoonlijk dingen schenken aan het volk. Nieuwe bruggen, straten, rotondes waar gewoon belasting voor is betaald. En maar lintjes doorknippen. Als ik mensen daar op wijs, bestoken aanhangers van de partij van Bouterse me vervolgens: waarom wil jij Suriname kapot maken?"