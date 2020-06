Het boek De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton heeft woensdag de Kinderjury-prijs gewonnen. Het van oorsprong Engelse boek werd door lezers van zes tot en met negen jaar als favoriet gekozen.

In de leeftijdsgroep tien tot en met twaalf jaar kwam Het leven van een Loser 13: Vet koel van Jeff Kinney als winnaar uit de bus.

De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen is het achtste deel in de Waanzinnige boomhut-reeks. In 2017 en 2018 werden andere delen uit de serie ook bekroond door de Kinderjury in dezelfde categorie. Het laatste deel verschijnt in februari 2021.

Ook Het leven van een Loser 13: Vet koel maakt deel uit van een boekenreeks. Schrijver Kinney won in 2015 en 2018 ook de Kinderjury-prijs met andere delen uit de serie. De verschenen delen zijn in meer dan 56 talen vertaald en verfilmd.

De Kinderjury-prijs wordt bepaald op basis van de stemmen van duizenden kinderen tussen zes en twaalf jaar. Vorig jaar vielen Jochem Myjer en Tosca Menten in de prijzen.