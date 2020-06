De bekende boekenreeks 100% Coco krijgt een musical. De show zal in december 2020 in première gaan in de Nederlandse theaters, zo maakt producent Michiel Morssinkhof dinsdag bekend.

De voorstelling wordt tot en met mei volgend jaar opgevoerd. De kaartverkoop start aan het einde van de zomer bij verschillende theaters. Het is nog niet duidelijk welke theaters dat zijn.

Iris van Loen (SpangaS), Claudia Kanne (SpangaS), Christiaan Koetsier, Willianne Liemborg en Suzanna Pleiter zullen de hoofdrollen gaan spelen. Het script is geschreven door Daniël Cohen. De muziek komt van Fons Merkies.

De boekenreeks 100% Coco, geschreven door Niki Smit, gaat over een tienermeisje dat ervan droomt een stijlicoon te worden. In totaal werden 350.000 boeken van de serie verkocht. Het boek over Coco werd in 2017 al verfilmd. Twee jaar later volgde de film 100% Coco New York.