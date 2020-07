Tatiana de Rosnay is in Nederland bekend door haar verfilmde bestseller Haar naam was Sarah en brengt op 16 juli haar nieuwe roman Bloemen van de duisternis uit. Onverhoopt heeft de toekomstroman door de coronacrisis een actueel karakter gekregen, vertelt de auteur in gesprek met NU.nl.

Bloemen van de duisternis speelt zich af in het Parijs van de nabije toekomst, zo'n vijftien jaar later dan nu, waar robots en kunstmatige intelligentie een groter onderdeel van ons leven zijn geworden. De Franse hoofdstad is verlaten, mensen worden door drones gesommeerd binnen te blijven. Wat deze situatie precies heeft veroorzaakt, is voor de lezer niet direct duidelijk.

De Rosnay (59) schreef het verhaal een jaar geleden, toen mensen bij 'corona' alleen nog maar dachten aan het gelijknamige biertje en verplicht binnenblijven een ver-van-ons-bedshow was. "Het is bizar om een soortgelijke situatie ineens echt te zien gebeuren", vertelt de schrijfster, die zich liet inspireren door de sciencefictionserie Black Mirror en de boeken van Margaret Atwood (The Handmaid's Tale).

De auteur schrijft vooral verhalen over het verleden, maar wilde nu juist de toekomst centraal stellen. "Het is een toekomst die eigenlijk al hier is - alles wat beschreven wordt, bestaat al in meer of mindere mate."

Een soort open einde

Het boek is opgedragen aan haar vader, de gerenommeerde wetenschapper Joël de Rosnay (83). Hij houdt zich veel bezig met ontwikkelingen die ook worden omschreven in Bloemen van de duisternis.



"Mijn vader staat altijd met één been in de toekomst", vertelt De Rosnay. "Hij kijkt er naar met een soort van optimisme en zegt altijd: 'Ik ben geïnteresseerd in de toekomst, want daar ga ik de rest van mijn leven doorbrengen'."

En daar sluit De Rosnay zich bij aan. "Het is een proces dat we niet kunnen stoppen, dus dan kunnen we net zo goed nadenken over wat deze ontwikkelingen met ons doen als mens. We delen bewust en onbewust veel informatie om aan die ontwikkelingen bij te dragen, maar hoe ver willen we hierin gaan? Die vraag onderzoek ik in dit boek. Het antwoord komt er overigens niet - want dat heeft niemand nog. Dus het boek heeft een open einde."

'Zie Helen Mirren wel voor me als Clarissa'

Hoofdpersoon in het boek is Clarissa, een schrijfster van begin zeventig die haar echtgenoot net heeft verlaten en een nieuwe woning moet zoeken. Aldaar krijgt ze het gevoel dat ze continu wordt bespied, wat Clarissa doet besluiten om op onderzoek te gaan.

"Ze is een badass en ontzettend dapper en moedig in de keuzes die ze maakt", vindt De Rosnay. "Ze heeft charisma, humor - het is een van de beste personages die ik tot nu toe gecreëerd heb."

Mocht Bloemen van de duisternis net als Haar naam was Sarah verfilmd gaan worden, dan heeft de schrijfster al een hoofdrolspeler op het oog. "Het zou fantastisch zijn als Helen Mirren haar speelt, die adoreer ik", zegt een enthousiaste De Rosnay. "Ik zie haar al helemaal voor me in die rol. Een vrouw die wat ouder is, maar nog steeds krachtig en vol energie. Kunnen jullie dat aan haar doorgeven als jullie haar toevallig interviewen?"

'Boek voelt als een tweeling'

Overigens zit er nog een bijzonder tintje aan haar nieuwe roman: de half Britse-half Franse De Rosnay schreef het gelijktijdig in het Engels en in het Frans.

"Ik wilde het experiment aangaan", vertelt De Rosnay. "In het begin dacht ik: dit lukt me niet. Het is te moeilijk, te tijdrovend." Op een gegeven moment kreeg ze de slag te pakken. "Ik schakelde steeds tussen twee pagina's en werd zelf bijna een robot, haha. Het was een onvergetelijke ervaring, maar zo intens dat ik niet zeker weet of ik dit nog eens ga doen."

Is De Rosnay trotser op de Franse of Engelstalige versie? "Oh, dat is heel lastig. Dit boek beschouw ik als mijn tweeling, daartussen kan ik echt niet kiezen. Ik heb in elk geval mijn uiterste best gedaan om beide versies identiek te maken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit compleet tevreden ben over mijn werk, maar op een bescheiden manier ben ik trots dat dit me is gelukt."