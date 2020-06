Sander Kollaard heeft maandagavond de Libris Literatuur Prijs 2020 gewonnen met zijn roman Uit het leven van een hond.

De winnaar werd zoals elk jaar bekendgemaakt in het actualiteitenprogramma EenVandaag. Vanwege het coronavirus gebeurde dit echter anderhalve maand later dan gepland en was er geen gala, maar een livestream.

Jurylid Bo van Houwelingen, die vanwege omstandigheden juryvoorzitter en hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets verving, laat in EenVandaag weten dat de jury unaniem voor het boek van Kollaard heeft gekozen.

"De roman liet ons nadenken over wat de waarde van een mensenleven is. Maar het is vooral een roman die ons schokken van herkenning bezorgde en veel leesplezier."

Naast Kollaard waren ook Manon Uphoff (Vallen is als vliegen), Oek de Jong (Zwarte schuur), Saskia de Coster (Nachtouders), Wessel te Gussinklo (De hoogstapelaar) en Marijke Schermer (Liefde, als dat het is) genomineerd.

Alle zes genomineerden ontvangen 2.500 euro. De Libris Literatuur Prijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro.

Vorig jaar ging de prijs naar De goede zoon van Rob van Essen.