In haar eerste concertregistratie voor de bioscoop, My own World, wil Davina Michelle vertellen over hoe zij uitgroeide tot bekende zangeres. Dat zegt ze zondag in RTL Boulevard.

Door het virus konden haar twee uitverkochte concerten in Afas Live geen doorgang vinden. Om toch haar publiek te bereiken besloot de zangeres voor een lege zaal op te treden en dat optreden tot bioscoopregistratie te bewerken.

De Rotterdamse artiest gaat in de registratie niet alleen zingen, maar licht ook persoonlijk toe ook hoe ze de afgelopen drie jaar van 'gewoon meisje' uitgroeide tot internationaal gewaardeerde zangeres, die zelfs in het voorprogramma van P!nk stond.

"Wat is er nou eigenlijk over als Davina Michelle weg is, wie ben ik zelf? Dat is best moeilijk geweest en ik heb er een liedje over geschreven", het nieuwe nummer zal ook in de registratie te horen en te zien zijn.

My own World is op 8 en 9 juli in alle Pathé-bioscopen in Nederland te zien.