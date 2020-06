Judy Craymer, regisseur van de films Mamma Mia! en Mamma Mia: Here we go again, zegt in The Daily Mail dat er ooit een derde film gemaakt zal worden.

"Ik denk dat er op een dag een nieuwe film zal verschijnen, want de reeks is bedoeld als trilogie", aldus Craymer die ook de immens populaire ABBA-musical Mamma Mia! op West End (de buurt in Londen waar veel grote theaters staan) maakte.

Dat productiehuis Universal haar filmplannen zal steunen weet Craymer zeker, zegt ze tegen de Britse krant. Mochten de opnames daadwerkelijk beginnen, dan kan Craymer zelfs uit vier nieuwe ABBA-nummers putten die al door Benny Andersson en Bjorn Ulvaeus zijn geschreven.

Craymer laat daarnaast ook weten dat, als haar musical weer publiek mag ontvangen, ze medewerkers uit de Britse gezondheidszorg gratis kaarten zal geven. Uit dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis.