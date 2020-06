Kees van Kooten schrijft dit jaar het Nationale Voorleeslunchverhaal. Op vrijdag 2 oktober leest de auteur en komiek zijn verhaal zelf voor bij Omroep MAX, in het kader van de Nationale Ouderendag.

De Nationale Voorleeslunch is bedoeld om te laten zien dat voorlezen ook voor ouderen een prettige en verbindende activiteit kan zijn. Normaliter worden verhalen voorgelezen in bibliotheken, buurthuizen en zorginstellingen. Omdat het nog niet zeker is of die mogelijkheid er in oktober is, in verband met de coronacrisis, wordt het verhaal nu door Van Kooten voorgelezen op televisie.

De 78-jarige Van Kooten schreef in 1968 zijn eerste boek, Treitertrends. In 2004 nam hij de Gouden Ganzenveer in ontvangst, voor zijn bijdrage aan het geschreven woord in de Nederlandse taal. De auteur, tevens bekend als helft van het televisieduo Van Kooten en De Bie, schreef in 2013 het boekenweekgeschenk: De verrekijker. In maart verscheen de dichtbundel 575 Haikoots.

De Nationale Voorleeslunch beleeft dit jaar zijn achtste editie. In eerdere jaren schreven onder meer Maarten Spanjer, Yvonne Keuls en Jan Siebelink het bijbehorende verhaal.