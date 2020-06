Splinter Chabot, die onlangs zijn debuut Confettiregen uitbracht waarin hij vertelt over zijn coming-out, kreeg hierop van veel mensen reacties waarin ze vertelden over hun eigen ervaringen op dit gebied. De 24-jarige schrijver en presentator besluit daarom om een selectie hiervan te bundelen in een nieuw te verschijnen boek.

"De afgelopen periode kreeg ik veel persoonlijke reacties", zegt Chabot. "Van ouders, broers, zussen, docenten, tantes, ooms, vrienden en vriendinnen, huisgenootjes en van heel veel jongeren. Persoonlijke verhalen, ervaringen, bevindingen, boodschappen. Soms zo mooi, en belangrijk, dat ik vind dat dit een groter podium verdient."

De schrijver roept mensen die hun verhaal breder willen delen op hem te schrijven. Een selectie van deze brieven zal worden opgenomen in Roze Brieven. Ook Chabots antwoord op deze brieven zal hierbij worden gevoegd.

"We willen deze verhalen bundelen zodat deze bundel in ieders leven kan dienen als handvat, zaklamp of wandelstok. Uiteraard alleen met toestemming van de brievenschrijver."

Roze Brieven zal in november verschijnen bij uitgeverij Uniekboek-Spectrum.