Hello Dolly! zal niet in theaters verschijnen. Gebleken is dat de musical niet uitvoerbaar is met alle coronamaatregelen en dus is er besloten niet door te gaan. Hello Dolly! ging begin maart in première.

Producent MediaLane laat weten dat de productie te groot is om voor een publiek van dertig of honderd man te spelen. "Hello, Dolly! is geen voorstelling die binnen de anderhalvemetersamenleving veilig kan spelen. Er werken alleen al 53 mensen voor en achter de schermen en een voorstelling van deze grootte spelen voor 30 of 100 mensen in de zaal is onmogelijk."

Simone Kleinsma zou de hoofdrol gaan spelen in de musical over een matchmaker die probeert de perfecte partner te vinden voor een miljonair. Paul de Leeuw en Jörgen Raymann deelden de mannelijke hoofdrol.

Om het publiek toch iets te kunnen geven, gaan Kleinsma en De Leeuw dit najaar samen de theaters in. In Paul & Simone: Zonder Jou zingt het duo bekende en onbekende nummers.

Het productiehuis van de dochter van Joop van den Ende presenteert verder nog een solovoorstelling van Freek Bartels en in het voorjaar van 2021 komt An Act of God naar het theater.