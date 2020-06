De Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón, onder meer bekend van het boek La sombra del viento (De schaduw van de wind), is op 55-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker.

Ruiz Zafón overleed in zijn woonplaats Los Angeles, meldt de Spaanse krant La Vanguardia. De schrijver wist sinds begin 2018 dat hij ziek was.

De auteur, afkomstig uit Barcelona, was in zijn thuisland al bekend vanwege verschillende jeugdromans, maar verwierf internationale bekendheid na de verschijning van La sombra del viento in 2001. Wereldwijd werden miljoenen exemplaren verkocht en het boek won verschillende prijzen.

Het was het eerste deel van een vierluik rondom het Kerkhof der Vergeten Boeken en werd opgevolgd door El juego del angel (Het spel van de engel).

Ruiz Zafón was getrouwd met MariCarmen Bellver. Naar zijn uitdrukkelijke wens vindt er in Los Angeles noch in Barcelona een afscheidsceremonie plaats.